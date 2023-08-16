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Россияне утром обстреляли центр Херсона и область: 5 раненых

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 12:50
Россияне утром обстреляли центр Херсона и область: 5 раненых
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Российские военные утром нанесли удары по центру Херсона и области – в городе ранены трое, в области получили ранения двое; еще двое жителей сел пострадали во время ночной атаки.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: В ОВА просят не выходить на улицу. Объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Прокудин сообщил, что враг в Херсоне ударил по образовательному учреждению и территории больницы. Ранения получили три человека.

Прямая речь: "Один из пострадавших - пациент медучреждения. Мужчина, 55 лет, проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка".

Больше деталей: В Зеленовке оккупанты атаковали 45-летнего мужчину, который работал в поле. С ранением ноги его госпитализировали.
В Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в полночь российская армия обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они в больнице.

Темы: Херсонвойнаобстрел
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