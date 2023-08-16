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У Росії вигадали український бойовий загін для начебто вбивств лідерів Африки за співпрацю з Кремлем

Станіслав ПогоріловСереда, 16 серпня 2023, 12:01
У Росії вигадали український бойовий загін для начебто вбивств лідерів Африки за співпрацю з Кремлем
Фото: Getty Images

Провідні російські пропагандистські ЗМІ, "ТАСС", "РИА Новости" та "Интерфакс", одночасно зробили інформаційний вкид з посиланням на "військово-дипломатичне джерело" про начебто підготовлений британськими спецслужбами український військовий підрозділ, який має відплисти з Ізмаїлу до Африки для "диверсій", зокрема, ліквідації африканскьих лідерів, які взвємодіють з нинішнім російським режимом.

Джерело: BBC, Meduza

Дослівно: "Синхронізований з точністю до хвилини випуск трьома основними агентствамиідентичної інформації з посиланням на одне й те саме анонімне джерело може свідчити про заздалегідь спланований вкид з метою максимально широкого поширення".

Деталі: Пропагандисти у своїх інформаційних "блискавках" навигадували, що загін складається зі 100 осіб, які мають бойовий досвід "на Східному фронті". Підготовкою загону начебто займалась служба британської зовнішньої розвідки МІ-6. Російська пропаганда твердить, що загін очолює підполковник ГУР Віталій Пращук.

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В своїх повідомленні російські пропагандисти кажуть, що мета вигаданого ними загону – "проведення диверсій на об'єктах інфраструктури в країнах Африки, а також ліквідація африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з Росією".

"Нинішнє повідомлення російських інформагентств може слугувати вказівкою на створення російським військовим керівництвом інформаційного прикриття своїх подальших операцій у цьому районі", - зазначає BBC.

Що було раніше:

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Теми: пропагандаРосіяАфрика
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