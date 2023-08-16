В России выдумали украинский боевой отряд для якобы убийств лидеров Африки за сотрудничество с Кремлем

Ведущие российские пропагандистские СМИ, "ТАСС", "РИА Новости" и "Интерфакс", одновременно сделали информационный вброс со ссылкой на "военно-дипломатический источник" о якобы подготовленном британскими спецслужбами украинском военном подразделении, которое должно отплыть из Измаила в Африку для "диверсий", в частности, ликвидации африканских лидеров, которые взаимодействуют с нынешним российским режимом.

Источник: BBC, Meduza

Дословно: "Синхронизированный с точностью до минуты выпуск тремя основными агентствами идентичной информации со ссылкой на один и тот же анонимный источник может свидетельствовать о заранее спланированном вбросе с целью максимально широкого распространения".

Детали: Пропагандисты в своих информационных "молниях" сообщили, что отряд состоит из 100 человек, которые имеют боевой опыт "на Восточном фронте". Подготовкой отряда якобы занималась служба британской внешней разведки МИ-6. Российская пропаганда утверждает, что отряд возглавляет подполковник ГУР Виталий Пращук.

В своих сообщении российские пропагандисты говорят, что цель вымышленного ими отряда - "проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией".

"Нынешнее сообщение российских информагентств может служить указанием на создание российским военным руководством информационного прикрытия своих дальнейших операций в этом районе", - отмечает BBC.

Что предшествовало: