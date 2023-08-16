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Міноборони РФ лякає росіян членистоногими і хантавірусами з України

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 12:31
Міноборони РФ лякає росіян членистоногими і хантавірусами з України
Рикетсії, фото з Science photo library

У Міноборони РФ розповіли росіянам, як США експериментували в Україні з членистоногими, хантавірусами і конго-кримською геморагічною лихоманкою.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ Ігоря Кирилова на брифінгу, а також "Російськая газета" та "Ізвестія"

Пряма мова: "Представники інституту (інфекційних хвороб сухопутних військ США - ред.) активно вели (в Україні - ред.) проєкти під кодовою назвою UP-1 і UP-8. 

У рамках цих проєктів вивчали можливість використання членистоногих для поширення рикетсій (рід бактерій - ред.), вірусу кліщового енцефаліту, а також збудників конго-кримської геморагічної лихоманки та хантавірусів".

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Деталі: Кирилов не вперше робить подібні заяви. У березні 2022 року він стверджував, що проєкт UP-1 з вивчення рикетсій і вірусу кліщового енцефаліту у членистоногих розгорнутий на північному заході України.

Про конго-кримську лихоманку Кирилов розповідав у липні минулого року, заявляючи, що Німеччина нібито проводила в Україні "скринінг сприйнятливості місцевого населення до конго-кримської лихоманки, щоб виявляти нові регіональні генотипи вірусу".

Пряма мова: "Проєкти американського військового відомства (у різних країнах - ред.) спрямовані насамперед на вивчення потенційних агентів біологічної зброї – сибірської виразки, туляремії, коронавірусів, а також збудників економічно значущих інфекцій – патогенного грипу птахів, африканської чуми свиней".

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Більше деталей: Зокрема, раніше він заявляв, що під час проєкту UP-2 на "українських біооб'єктах" США нібито впроваджували систему віддаленого моніторингу захворюваності на туляремію та сибірську виразку.

Теми: Росіяпропаганда
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