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Минобороны РФ пугает россиян членистоногими и хантавирусами из Украины

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 12:31
Минобороны РФ пугает россиян членистоногими и хантавирусами из Украины
Риккетсии, фото из Science photo library

Минобороны РФ поведало россиянам, как США экспериментировали в Украине с членистоногими, хантавирусами и конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова на брифинге, а также Российская газета и Известия 

Прямая речь: "Представители института (инфекционных болезней сухопутных войск США - ред.) активно вели (в Украине - ред.) проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. 

В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий (род бактерий - ред.), вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов".

Детали: Кирилов не впервые делает подобные заявления. В марте 2022 года он утверждал, что проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих развернут на северо-западе Украины.

Про конго-крымскую лихорадку Кириллов рассказывал в июле прошлого года, заявляя, что Германия якобы проводила в Украине "скрининг восприимчивости местного населения к конго-крымской лихорадке", чтобы выявлять новые региональные генотипы вируса.

Прямая речь: "Проекты американского военного ведомства (в разных странах - ред.) направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней".

Больше деталей: В частности, ранее он заявлял, что в ходе проекта UP-2 на "украинских биообъектах" США якобы внедряли систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой.

Темы: Росcияпропаганда
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