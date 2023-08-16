Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті вдруге за тиждень стався землетрус

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 14:45
На Закарпатті вдруге за тиждень стався землетрус
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DIGITALGOV.GOV

На Закарпатті 15 серпня стався другий за тиждень землетрус – його поштовхи ледь відчутні.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Деталі: Підземні поштовхи магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера зафіксували на Закарпатті. Епіцентр землетрусу був на відстані 23 кілометри східніше від Ужгорода на глибині 3 кілометри.

Дослівно: "За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Реклама:

Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України. Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 10 серпня 2023 року з магнітудою 2,4".

Передісторія

  • На Полтавщині 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера.
  • 6 червня землетрус магнітудою 5,3 бала зафіксували в місті Арад, що на заході Румунії.
  • Мешканці передгір’я французьких Альп 30 травня відчули підземні поштовхи, прилади зафіксували магнітуду 4 бали.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: землетрусЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
землетрус
На південному сході Туреччини знову стався сильний землетрус, є постраждалі
На Полтавщині стався землетрус
На заході Румунії стався землетрус силою 5,3
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: