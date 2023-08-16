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На Закарпатті вдруге за тиждень стався землетрус

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 14:45
На Закарпатті вдруге за тиждень стався землетрус
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DIGITALGOV.GOV

На Закарпатті 15 серпня стався другий за тиждень землетрус – його поштовхи ледь відчутні.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Деталі: Підземні поштовхи магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера зафіксували на Закарпатті. Епіцентр землетрусу був на відстані 23 кілометри східніше від Ужгорода на глибині 3 кілометри.

Дослівно: "За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України. Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 10 серпня 2023 року з магнітудою 2,4".

Передісторія

  • На Полтавщині 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера.
  • 6 червня землетрус магнітудою 5,3 бала зафіксували в місті Арад, що на заході Румунії.
  • Мешканці передгір’я французьких Альп 30 травня відчули підземні поштовхи, прилади зафіксували магнітуду 4 бали.

Теми: землетрусЗакарпаття
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