На Закарпатье второй раз за неделю произошло землетрясение

На Закарпатье 15 августа произошло второе за неделю землетрясение - его толчки едва ощутимы.

Источник: Главный центр специального контроля

Детали: Подземные толчки магнитудой 2,2 по шкале Рихтера зафиксировали на Закарпатье. Эпицентр землетрясения был на расстоянии 23 километра восточнее Ужгорода на глубине 3 километра.

Дословно: "По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины. Последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 10 августа 2023 года с магнитудой 2,4".

Предыстория: