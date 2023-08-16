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На Закарпатье второй раз за неделю произошло землетрясение

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 14:45
На Закарпатье второй раз за неделю произошло землетрясение
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С DIGITALGOV.GOV

На Закарпатье 15 августа произошло второе за неделю землетрясение - его толчки едва ощутимы.

Источник: Главный центр специального контроля

Детали: Подземные толчки магнитудой 2,2 по шкале Рихтера зафиксировали на Закарпатье. Эпицентр землетрясения был на расстоянии 23 километра восточнее Ужгорода на глубине 3 километра.

Дословно: "По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины. Последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 10 августа 2023 года с магнитудой 2,4".

Предыстория:

  • На Полтавщине 8 июня произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера.
  • 6 июня землетрясение магнитудой 5,3 балла зафиксировали в городе Арад, что на западе Румынии.
  • Жители предгорья французских Альп 30 мая почувствовали подземные толчки, приборы зафиксировали магнитуду 4 балла.

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Темы: землетрясениеЗакарпатье
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