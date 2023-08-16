Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

Адам і Рамзан Кадирови, коли синові глави Чечні було ще 14 років, фото - з сайту "Комсомольская правда"

19-річний уродженець України Микита Журавель, заарештований за спалення Корану в російському Волгограді, заявив про побиття його в СІЗО Грозного 15-річним сином глави Чечні Адамом Кадировим.

Джерело: уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, "Грозный-информ", "Кавказ. Реалии", ТАСС

Пряма мова Москалькової: "До мене надійшло звернення обвинуваченого Микити Журавля, якого утримують у СІЗО в Грозному. Він стверджує, що під час відвідування в слідчому ізоляторі його побив син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров".

Деталі: Уповноважений із прав людини в Чечні Мансур Солтаєв повідомив, що вже поспілкувався з Микитою Журавлем – і той розповів, що зустрічався з Рамзаном Кадировим, а коли глава Чечні вийшов із камери, його побив Адам Кадиров: "Нібито бив по руках, по ногах".

Солтаєв пообіцяв "конкретну перевірку".

Напередодні про побиття Журавля повідомили провладні пабліки "ЧП/Вайнах" і "ЧП/Грозний". Вони опублікували пости однакового змісту з посиланням на інформацію від співробітників управління ФСВП у Чечні.

Рамзан Кадиров раніше неодноразово погрожував розправою на адресу тих, хто проводить акції спалення Корану.

Відео спалення Корану у Волгограді з'явилося в соцмережах 19 травня. За два дні силовики відзвітували про затримання підозрюваного місцевого жителя, уродженця України Микити Журавля, який переїхав до Волгограду з анексованого Криму і працював доставником їжі.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін наказав передати справу Журавля в Чечню. Незабаром підлітка доставили в Грозний, де його зустріли закликом до "народного суду".

Минулого жовтня Рамзан Кадиров стверджував, що троє його неповнолітніх синів – Ахмат, Елі та Адам – взяли участь у бойових діях в Україні. На доказ своїх слів він опублікував відео, на якому вони стріляють із кулемета і гранатомета. Чеченські опозиційні телеграм-канали звернули увагу: деталі на відео вказують, що кадри знято в тилу.

У березні сини глави Чечні – 17-річний Ахмат і 15-річний Адам – отримали нагрудні знаки "За відзнаку в боротьбі з тероризмом". У червні повідомлялося, що сини глави Чечні, а також його доньки та "інші члени сім'ї" проходять військову підготовку.

Правозахисники називали залучення дітей Кадирова до пропаганди війни "шоу-проектом", спрямованим на агітацію жителів регіону для запису в "добровольці" на війну проти України.