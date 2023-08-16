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Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 15:13
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Адам и Рамзан Кадыровы, когда сыну главы Чечни было еще 14 лет, фото - с сайта "Комсомольская правда"

19-летний уроженец Украины Никита Журавель, арестованный за сожжение Корана в российском Волгограде, заявил об избиении его в СИЗО Грозного 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. 

Источник: уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, "Грозный-информ", "Кавказ. Реалии", ТАСС

Прямая речь Москальковой: "Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров".

Детали: Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что уже пообщался с Никитой Журавлем – и тот рассказал, что встречался с Рамзаном Кадыровым, а когда глава Чечни вышел из камеры, его избил Адам Кадыров: "Якобы бил по рукам, по ногам". 

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Солтаев пообещал "конкретную проверку".

Накануне об избиении Журавля сообщили провластные паблики "ЧП/Вайнах" и "ЧП/Грозный". Они опубликовали посты одинакового содержания со ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН по Чечне. 

Рамзан Кадыров ранее неоднократно угрожал расправой в адрес тех, кто проводит акции сожжения Корана. 

ВИДЕО ДНЯ

Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня силовики отчитались о задержании подозреваемого местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавля, который переехал в Волгоград из аннексированного Крыма и работал доставщиком еды.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело Журавля в Чечню. Вскоре подростка доставили в Грозный, где его встретили призывом к "народному суду".

В прошлом октябре Рамзан Кадыров утверждал, что трое его несовершеннолетних сыновей – Ахмат, Эли и Адам – приняли участие в боевых действиях в Украине. В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором они стреляют из пулемета и гранатомета. Чеченские оппозиционные телеграм-каналы обратили внимание: детали на видео указывают, что кадры сняты в тылу.

В марте сыновья главы Чечни – 17-летний Ахмат и 15-летний Адам – получили нагрудные знаки "За отличие в борьбе с терроризмом". В июне сообщалось, что сыновья главы Чечни, а также его дочери и "другие члены семьи" проходят военную подготовку. 

Правозащитники называли привлечение детей Кадырова к пропаганде войны "шоу-проектом", направленным на агитацию жителей региона для записи в "добровольцы" на войну против Украины.

Темы: Чечняправа человекаКадыров
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