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Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 16:11
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські військові завдали ударів по 3 районах у Харківській області, спрацювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: В Харківській області оголошена повітряна тривога. Повітряники повідомляють, що в напрямку Харкова рухаються швидкісні цілі. Жителів закликають перебувати в укриттях. 

Крім того, станом на 15:55 тривога лунає також у Донецькій та Полтавській областях. На Полтавщині – ракетна небезпека.

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Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по області. Працює ППО.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти о 16.00 завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів.

За його словам, на зараз інформації про постраждалих не надходило, але є загорання приватних та дачних будинків.

ВІДЕО ДНЯ

О 16:16 в Харківській області скасували тривогу. Також тривога більше не лунає на Полтавщині та Донеччині.

Теми: ХарківПовітряні сили ЗСУХарківська областьповітряна тривога
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