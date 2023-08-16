Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО

Російські військові завдали ударів по 3 районах у Харківській області, спрацювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: В Харківській області оголошена повітряна тривога. Повітряники повідомляють, що в напрямку Харкова рухаються швидкісні цілі. Жителів закликають перебувати в укриттях.

Крім того, станом на 15:55 тривога лунає також у Донецькій та Полтавській областях. На Полтавщині – ракетна небезпека.

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Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по області. Працює ППО.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти о 16.00 завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів.

За його словам, на зараз інформації про постраждалих не надходило, але є загорання приватних та дачних будинків.

ВІДЕО ДНЯ

О 16:16 в Харківській області скасували тривогу. Також тривога більше не лунає на Полтавщині та Донеччині.