Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 16:11
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российские военные нанесли удары по 3 районам Харьковской области, сработала ПВО. 

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Воздушники сообщают, что в направлении Харькова движутся скоростные цели. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Кроме того, по состоянию на 15:55 тревога звучит также в Донецкой и Полтавской областях. На Полтавщине - ракетная опасность.

Обновлено: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по области. Работает ПВО.

Позднее Синегубов сообщил, что оккупанты в 16.00 нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

По его словам, на сейчас информации о пострадавших не поступало, но есть возгорания частных и дачных домов.

В 16:16 в Харьковской области отменили тревогу. Также тревога больше не звучит в Полтавской и Донецкой областях.

Темы: ХарьковВоздушные силы ВСУХарьковская областьвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сырский приехал к защитникам Купянска: ситуация обострилась, приняты важные решения
Оккупанты вывезли из Мариупольского порта еще 1,5 тысячи тонн краденого зерна - Андрющенко
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Россияне снова обстреляли Херсонскую область: есть погибший
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: