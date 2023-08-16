У Дніпрі дерусифікували ще понад 20 вулиць і провулків
Дніпровська міська рада на сесії 16 серпня проголосувала за перейменування понад 20 вулиць і провулків міста.
Джерело: "Суспільне" із посиланням на прес-реліз міськради, мер Дніпра Борис Філатов у Telegram
Деталі: Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі, там нові назви отримали 7 вулиць, та в Амур-Нижньодніпровському, де перейменували 6 вулиць.
Нові назви вулиці отримали в рамках закону про дерусифікацію.
Пряма мова Філатова: "40-ва чергова сесія. Змістовно. Швидко. Багато корисних рішень. За пів години встигли одноголосно ухвалити всі питання…
(Одне з питань) – продовження дерусифікації та деімперіалізації міста.
Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів, тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму і хто зараз обороняє державу від окупаційних військ рф.
За ухваленим сьогодні переліком у місті зʼявилися вулиці Вільного Козацтва, Курахівська та Гарета Джонса — британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932—1933 років".
Старі та нові назви вулиць:
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Артюшенка – вул. Вільного Козацтва,
вул. Кожем’яки — вул. Подєбрадська,
пров. Кожем’яки — пров. Подєбрадський,
вул. Крюкова — вул. Бахчисарайська,
вул. Робесп’єра — вул. Василя Кричевського,
пров. Робесп’єра — пров. Кричевського.
Новокодацький район
пров. Брянський — пров. Старолікарняний,
вул. Дальньоуральська — вул. Гарета Джонса,
пров. Дальньоуральський — пров. Гарета Джонса,
вул. Дунаєвського — вул. Олекси Повстенка,
вул. Марата — вул. Інженера Горяїнова,
вул. Таганська — вул. Петра Наріжного,
вул. Уляни Громової — вул. Миколи Богуславського.
Чечелівський район
вул. Гончарова — вул. Гончарна.
Шевченківський район
вул. Гладкова — вул. Квартальна,
вул. Одоєвського — Академіка Кримського,
пров. Одоєвського — пров. Кримського,
вул. Россі — вул. Прокопія Левандовського,
пров. Россі (Шевченківський р-н) — пров. Левандовського.
Самарський район
вул. Гур’ївська — вул. Курахівська.
Собороний район
вул. Дружинників — вул. Родини Кузьменків.
Центральний район
вул. Кулагіна — вул. Юхима Михайлова.
Індустріальний район
вул. Усенка — вул. Юрія Липи.
Окрім цього, на сесії затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з'явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового — вулиці Млинова та Вправна.