У Дніпрі дерусифікували ще понад 20 вулиць і провулків

Дніпровська міська рада на сесії 16 серпня проголосувала за перейменування понад 20 вулиць і провулків міста.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на прес-реліз міськради, мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Деталі: Найбільше топонімів змінили в Новокодацькому районі, там нові назви отримали 7 вулиць, та в Амур-Нижньодніпровському, де перейменували 6 вулиць.

Нові назви вулиці отримали в рамках закону про дерусифікацію.

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Пряма мова Філатова: "40-ва чергова сесія. Змістовно. Швидко. Багато корисних рішень. За пів години встигли одноголосно ухвалити всі питання…

(Одне з питань) – продовження дерусифікації та деімперіалізації міста.

Уже понад 200 вулиць і провулків Дніпра перейменовано на честь видатних українських діячів, тих, хто не боявся говорити правду про злочини радянського режиму і хто зараз обороняє державу від окупаційних військ рф.

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За ухваленим сьогодні переліком у місті зʼявилися вулиці Вільного Козацтва, Курахівська та Гарета Джонса — британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932—1933 років".

Старі та нові назви вулиць:

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Артюшенка – вул. Вільного Козацтва,

вул. Кожем’яки — вул. Подєбрадська,

пров. Кожем’яки — пров. Подєбрадський,

вул. Крюкова — вул. Бахчисарайська,

вул. Робесп’єра — вул. Василя Кричевського,

пров. Робесп’єра — пров. Кричевського.

Новокодацький район

пров. Брянський — пров. Старолікарняний,

вул. Дальньоуральська — вул. Гарета Джонса,

пров. Дальньоуральський — пров. Гарета Джонса,

вул. Дунаєвського — вул. Олекси Повстенка,

вул. Марата — вул. Інженера Горяїнова,

вул. Таганська — вул. Петра Наріжного,

вул. Уляни Громової — вул. Миколи Богуславського.

Чечелівський район

вул. Гончарова — вул. Гончарна.

Шевченківський район

вул. Гладкова — вул. Квартальна,

вул. Одоєвського — Академіка Кримського,

пров. Одоєвського — пров. Кримського,

вул. Россі — вул. Прокопія Левандовського,

пров. Россі (Шевченківський р-н) — пров. Левандовського.

Самарський район

вул. Гур’ївська — вул. Курахівська.

Собороний район

вул. Дружинників — вул. Родини Кузьменків.

Центральний район

вул. Кулагіна — вул. Юхима Михайлова.

Індустріальний район

вул. Усенка — вул. Юрія Липи.

Мер Дніпра Борис Філатов веде сесію фото Дніпровської міськради

Окрім цього, на сесії затвердили назви нових проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з'явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового — вулиці Млинова та Вправна.