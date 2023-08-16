В Днепре дерусифицировали еще более 20 улиц и переулков
Днепровский городской совет на сессии 16 августа проголосовал за переименование более 20 улиц и переулков города.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-релиз горсовета, мэр Днепра Борис Филатов в Telegram
Детали: Больше всего топонимов изменили в Новокодакском районе, там новые названия получили 7 улиц, и в Амур-Нижнеднепровском, где переименовали 6 улиц.
Новые названия улицы получили в рамках закона о дерусификации.
Прямая речь Филатова: "40-я очередная сессия. Содержательно. Быстро. Много полезных решений. За полчаса успели единогласно принять все вопросы...
(Один из вопросов) - продолжение дерусификации и деимпериализации города.
Уже более 200 улиц и переулков Днепра переименованы в честь выдающихся украинских деятелей, тех, кто не боялся говорить правду о преступлениях советского режима и кто сейчас защищает государство от оккупационных войск рф.
По принятому сегодня перечню в городе появились улицы Вольного Казачества, Кураховская и Гарета Джонса - британского журналиста, который впервые в западной прессе под собственным именем заявил о Голодоморе 1932-1933 годов".
Старые и новые названия улиц:
Амур-Нижнеднепровский район
- ул. Артюшенко - ул. Вольного Казачества,
- ул. Кожемяки - ул. Подебрадская,
- переулок Кожемяки - переулок Подебрадский,
- ул. Крюкова - ул. Бахчисарайская,
- ул. Робеспьера - ул. Василия Кричевского,
- переулок Робеспьера - переулок Кричевского.
Новокодакский район
- переулок Брянский - переулок Старобольничный,
- ул. Дальнеуральская - ул. Гарета Джонса,
- переулок Дальнеуральский - переулок Гарета Джонса,
- ул. Дунаевского - ул. Алексея Повстенко,
- ул. Марата - ул. Инженера Горяинова,
- ул. Таганская - ул. Петра Нарижного,
- ул. Ульяны Громовой - ул. Николая Богуславского.
Чечеловский район
ул. Гончарова - ул. Гончарная.
Шевченковский район
- ул. Гладкова - ул. Квартальная,
- ул. Одоевского - Академика Крымского,
- переулок Одоевского - переулок Крымского,
- ул. Росси - ул. Прокопия Левандовского,
- переулок Росси (Шевченковский р-н) - переулок Левандовского.
Самарский район
- ул. Гурьевская - ул. Кураховская.
Собороный район
- ул. Дружинников - ул. Семьи Кузьменко.
Центральный район
- ул. Кулагина - ул. Ефима Михайлова.
Индустриальный район
- ул. Усенко - ул. Юрия Липы.
Кроме этого, на сессии утвердили названия новых проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового - улицы Млиновая и Вправная.