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В Днепре дерусифицировали еще более 20 улиц и переулков

Евгений КизиловСреда, 16 августа 2023, 16:33
В Днепре дерусифицировали еще более 20 улиц и переулков
Днепровский горсовет, фото из telegram-канала Филатова

Днепровский городской совет на сессии 16 августа проголосовал за переименование более 20 улиц и переулков города.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-релиз горсовета, мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Детали: Больше всего топонимов изменили в Новокодакском районе, там новые названия получили 7 улиц, и в Амур-Нижнеднепровском, где переименовали 6 улиц.

Новые названия улицы получили в рамках закона о дерусификации.

Прямая речь Филатова: "40-я очередная сессия. Содержательно. Быстро. Много полезных решений. За полчаса успели единогласно принять все вопросы...

(Один из вопросов) - продолжение дерусификации и деимпериализации города.

Уже более 200 улиц и переулков Днепра переименованы в честь выдающихся украинских деятелей, тех, кто не боялся говорить правду о преступлениях советского режима и кто сейчас защищает государство от оккупационных войск рф.

По принятому сегодня перечню в городе появились улицы Вольного Казачества, Кураховская и Гарета Джонса - британского журналиста, который впервые в западной прессе под собственным именем заявил о Голодоморе 1932-1933 годов".

Старые и новые названия улиц:

Амур-Нижнеднепровский район

  • ул. Артюшенко - ул. Вольного Казачества,
  • ул. Кожемяки - ул. Подебрадская,
  • переулок Кожемяки - переулок Подебрадский,
  • ул. Крюкова - ул. Бахчисарайская,
  • ул. Робеспьера - ул. Василия Кричевского,
  • переулок Робеспьера - переулок Кричевского.

Новокодакский район

  • переулок Брянский - переулок Старобольничный,
  • ул. Дальнеуральская - ул. Гарета Джонса,
  • переулок Дальнеуральский - переулок Гарета Джонса,
  • ул. Дунаевского - ул. Алексея Повстенко,
  • ул. Марата - ул. Инженера Горяинова,
  • ул. Таганская - ул. Петра Нарижного,
  • ул. Ульяны Громовой - ул. Николая Богуславского.

Чечеловский район

ул. Гончарова - ул. Гончарная.

Шевченковский район

  • ул. Гладкова - ул. Квартальная,
  • ул. Одоевского - Академика Крымского,
  • переулок Одоевского - переулок Крымского,
  • ул. Росси - ул. Прокопия Левандовского,
  • переулок Росси (Шевченковский р-н) - переулок Левандовского.

Самарский район

  • ул. Гурьевская - ул. Кураховская.

Собороный район

  • ул. Дружинников - ул. Семьи Кузьменко.

Центральный район

  • ул. Кулагина - ул. Ефима Михайлова.

Индустриальный район

  • ул. Усенко - ул. Юрия Липы.
 
Мэр Днепра Борис Филатов ведет сессию
фото Днепровского горсовета

Кроме этого, на сессии утвердили названия новых проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового - улицы Млиновая и Вправная.

 
Депутаты на сессии
фото Днепровского горсовета

Темы: Днепрдерусификация
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