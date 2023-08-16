В Днепре дерусифицировали еще более 20 улиц и переулков

Днепровский городской совет на сессии 16 августа проголосовал за переименование более 20 улиц и переулков города.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-релиз горсовета, мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Детали: Больше всего топонимов изменили в Новокодакском районе, там новые названия получили 7 улиц, и в Амур-Нижнеднепровском, где переименовали 6 улиц.

Новые названия улицы получили в рамках закона о дерусификации.

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Прямая речь Филатова: "40-я очередная сессия. Содержательно. Быстро. Много полезных решений. За полчаса успели единогласно принять все вопросы...

(Один из вопросов) - продолжение дерусификации и деимпериализации города.

Уже более 200 улиц и переулков Днепра переименованы в честь выдающихся украинских деятелей, тех, кто не боялся говорить правду о преступлениях советского режима и кто сейчас защищает государство от оккупационных войск рф.

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По принятому сегодня перечню в городе появились улицы Вольного Казачества, Кураховская и Гарета Джонса - британского журналиста, который впервые в западной прессе под собственным именем заявил о Голодоморе 1932-1933 годов".

Старые и новые названия улиц:

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Артюшенко - ул. Вольного Казачества,

ул. Кожемяки - ул. Подебрадская,

переулок Кожемяки - переулок Подебрадский,

ул. Крюкова - ул. Бахчисарайская,

ул. Робеспьера - ул. Василия Кричевского,

переулок Робеспьера - переулок Кричевского.

Новокодакский район

переулок Брянский - переулок Старобольничный,

ул. Дальнеуральская - ул. Гарета Джонса,

переулок Дальнеуральский - переулок Гарета Джонса,

ул. Дунаевского - ул. Алексея Повстенко,

ул. Марата - ул. Инженера Горяинова,

ул. Таганская - ул. Петра Нарижного,

ул. Ульяны Громовой - ул. Николая Богуславского.

Чечеловский район

ул. Гончарова - ул. Гончарная.

Шевченковский район

ул. Гладкова - ул. Квартальная,

ул. Одоевского - Академика Крымского,

переулок Одоевского - переулок Крымского,

ул. Росси - ул. Прокопия Левандовского,

переулок Росси (Шевченковский р-н) - переулок Левандовского.

Самарский район

ул. Гурьевская - ул. Кураховская.

Собороный район

ул. Дружинников - ул. Семьи Кузьменко.

Центральный район

ул. Кулагина - ул. Ефима Михайлова.

Индустриальный район

ул. Усенко - ул. Юрия Липы.

Мэр Днепра Борис Филатов ведет сессию фото Днепровского горсовета

Кроме этого, на сессии утвердили названия новых проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового - улицы Млиновая и Вправная.