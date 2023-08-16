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Сирський приїхав до оборонців Куп’янська: ситуація загострилась, прийняті важливі рішення

Станіслав ПогоріловСереда, 16 серпня 2023, 16:54
Сирський приїхав до оборонців Куп’янська: ситуація загострилась, прийняті важливі рішення
Олександр Сирський, фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про прибуття до частин сил оборони на Куп’янському напрямку у зв’язку з ускладненням ситуації, для зміцнення оборони були прийняті важливі рішення.

Джерело: Military Media Center

Пряма мова Сирського: "У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська".

Деталі: Командувач повідомив, що за результатами роботи з командирами на цьому напрямку було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони.

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За його словами, на Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегруповування, замінюють частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій. "Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - підкреслив Сирський.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. Загарбники контратакують, здійснюють мінування, інтенсивно обстрілюють та застосовують авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах захитсники поступово просуваються вперед.

"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", - зазначив Сирський.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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