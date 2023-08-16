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Сырский приехал к защитникам Купянска: ситуация обострилась, приняты важные решения

Станислав ПогориловСреда, 16 августа 2023, 16:54
Сырский приехал к защитникам Купянска: ситуация обострилась, приняты важные решения
Александр Сырский, фото: фото: Military Media Center

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о прибытии в части сил обороны на Купянском направлении в связи с осложнением ситуации, для укрепления обороны были приняты важные решения.

Источник: Military Media Center

Прямая речь Сырского: "В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, которые ведут оборону на подступах к городу. Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска".

Детали: Командующий сообщил, что по результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны.

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По его словам, на Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку, заменяют части, утратившие боеспособность вследствие понесенных потерь и не оставляют планов по новым наступательным действиям. "Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", - подчеркнул Сырский.

На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая. Захватчики контратакуют, осуществляют минирование, интенсивно обстреливают и применяют авиацию. Вместе с тем, в таких сложных условиях защитники постепенно продвигаются вперед.

"С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряд других мероприятий, направленных на достижение победы над врагом", - отметил Сырский.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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