Партія Путіна висунула на вибори тезку Зеленського

У Смоленській області РФ в центрі уваги опинився депутат місцевої міськради Олександр Зеленський. Партія "Единая Россия" висунула його на вибори в обласну думу.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Під час зустрічі губернатора з виборцями один з її учасників звернув увагу на присутність у списках кандидата Зеленського.

На думку літнього чоловіка, такий збіг "є образливим для учасників СВО та патріотів". Незадоволений виборець заявив, що кандидата потрібно або зняти, або він має змінити прізвище.

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У регіональному відділенні "Единой России" заявили, що прізвище не може бути підставою для зняття з виборів, а за своїх однопрізвищників депутат відповідальності не несе.