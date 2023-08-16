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Партия Путина выдвинула на выборы тезку Зеленского

Евгений КизиловСреда, 16 августа 2023, 18:04
Партия Путина выдвинула на выборы тезку Зеленского
александр зеленский, фото: "Смоленская газета"

В Смоленской области РФ в центре внимания оказался депутат местного горсовета Александр Зеленский. Партия "Единая Россия" выдвинула его на выборы в областную думу.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Во время встречи губернатора с избирателями один из ее участников обратил внимание на присутствие в списках кандидата Зеленского.

По мнению пожилого мужчины, такое совпадение "оскорбительно для участников СВО и патриотов". Недовольный избиратель заявил, что кандидата нужно или снять, или он должен сменить фамилию.

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В региональном отделении "Единой России" заявили, что фамилия не может быть основанием для снятия с выборов, а за своих однофамильцев депутат ответственности не несет.

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Темы: ЗеленскийПутинвиборыРосcия
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