Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії помер генерал Жидко, який командував окупаційними військами в Україні

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 18:12
У Росії помер генерал Жидко, який командував окупаційними військами в Україні
Генадій Жидко. Фото з сайту "Герои Страны"

У Москві помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні.

Джерело: росЗМІ, губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов

Дослівно: "Після тривалої хвороби в Москві помер Герой Росії, генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко".

Деталі:  У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

Реклама:

У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022-го командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади. 

Передісторія:

  • У червні 2022 року з'явилася інформація, що військами Росії в Україні тепер командує Жидко.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяУкраїнавійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Росія
Мер Москви запевняє, що в Україні воюють 45 тисяч москвичів
Під санкції Чехії потрапив головний будівельник ракет в Росії та його зять
Партія Путіна висунула на вибори тезку Зеленського
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: