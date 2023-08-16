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У Росії помер генерал Жидко, який командував окупаційними військами в Україні

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 18:12
У Росії помер генерал Жидко, який командував окупаційними військами в Україні
Генадій Жидко. Фото з сайту "Герои Страны"

У Москві помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупованням в Україні.

Джерело: росЗМІ, губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов

Дослівно: "Після тривалої хвороби в Москві помер Герой Росії, генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко".

Деталі:  У 2016 році Жидко був на посаді начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, у 2018 році був призначений командувачем військ Східного військового округу, у 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ - начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022-го командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади. 

Передісторія:

  • У червні 2022 року з'явилася інформація, що військами Росії в Україні тепер командує Жидко.

Теми: РосіяУкраїнавійнаокупація
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