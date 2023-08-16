Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России умер генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 18:12
В России умер генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине

В Москве умер генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всей оккупационной группировкой в Украине.

Источник: росСМИ, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Дословно: "После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко".

Детали: В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этой должности.

Предыстория:

  • В июне 2022 года появилась информация, что войсками России в Украине теперь командует Жидко.

Темы: РосcияУкраинавойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы уверяет, что в Украине воюют 45 тысяч москвичей
Под санкции Чехии попал главный строитель ракет в России и его зять
Партия Путина выдвинула на выборы тезку Зеленского
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: