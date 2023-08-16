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В России умер генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 18:12
В России умер генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине

В Москве умер генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всей оккупационной группировкой в Украине.

Источник: росСМИ, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Дословно: "После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко".

Детали: В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

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В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этой должности.

Предыстория:

  • В июне 2022 года появилась информация, что войсками России в Украине теперь командует Жидко.

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Темы: РосcияУкраинавойнаоккупация
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