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Під санкції Чехії потрапив головний будівельник ракет в Росії та його зять

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 18:29
Під санкції Чехії потрапив головний будівельник ракет в Росії та його зять
Борис Обносов, фото з соцмереж

Уряд Чехії наклав санкції на гендиректора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Розробками компанії Росія обстрілює Україну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оновленим санкційним переліком, опублікованим на сайті Міністерства закордонних справ Чехії, під обмеження потрапив сам Обносов, а також його донька Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав.

Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє нерухомістю на території міста вартістю понад 100 мільйонів крон. Раніше цього року його бачили у Празі.

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"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен понести відповідальність. Так само, як і ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", – прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Борис Обносов є генеральним директором російської державної холдингової компанії КТРВ, яка виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам Росії.

За даними чеського уряду, Зорікови отримали особисту вигоду від своїх зв'язків з Обносовим. Вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Крім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРВ.

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Теми: ЧехіяРосіясанкціїзброя
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