Под санкции Чехии попал главный строитель ракет в России и его зять
Правительство Чехии наложило санкции на гендиректора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Разработками компании Россия обстреливает Украину.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Согласно обновленному санкционному перечню, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел Чехии, под ограничения попал сам Обносов, а также его дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.
Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон. Ранее в этом году его видели в Праге.
"Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", – прокомментировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Борис Обносов является генеральным директором российской государственной холдинговой компании КТРВ, которая производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам России.
По данным чешского правительства, Зориковы получили личную выгоду от своих связей с Обносовым. Они владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Кроме того, Ольге Зориковой принадлежат 20% акций КТРВ.
Напомним:
- Еще в ноябре 2022 года Чехия объявила о намерении составить, кроме санкционного списка, утвержденного Евросоюзом, собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.
- В конце апреля правительство включило в него московского патриарха Кирилла, а полтора месяца назад – российского бизнесмена Владимира Евтушенко и его сына Феликса Евтушенко.