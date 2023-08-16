Біля військової бази в Британії мешкала група російських шпигунів - ЗМІ

У Великій Британії за підозрою у шпигунстві на РФ затримали трьох громадян Болгарії. Вони проживали в квартирі за 1,6 км від бази Королівських військово-повітряних сил.

Джерело: "Європейська правда" із посиланям на The Telegraph

Деталі: За інформацією видання, близько 10 років усі троє мали зв'язок з квартирою на заході Лондона, неподалік від військової бази ВПС "Нортолт", якою регулярно користуються міністри та глави іноземних держав, а члени королівської сім'ї з неї відлітають за кордон.

Розслідування у цій справі триває, а двох інших осіб, які були заарештовані в той же час, поліція випустила під заставу.

Один із сусідів по вулиці Нортолт розповів журналістам, як один із підозрюваних, Бізер Джамбазов, стверджував, що працює на Інтерпол, і що він намагався встановити велику супутникову антену на боковій стороні будинку.

Реклама:

Інша сусідка також пригадала "незвичайний" інцидент із супутниковою тарілкою, сказавши: "точно пам'ятаю, що їхня тарілка була спрямована в інший, ніж у всіх інших, бік".

"Якось у нього був друг, і вони спробували встановити масивну тарілку на стіну. Але вона перекрила б світло в моїй квартирі, тож ми посперечалися, і цього не сталося", – уточнила вона.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ