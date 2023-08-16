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Біля військової бази в Британії мешкала група російських шпигунів - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 19:20
Біля військової бази в Британії мешкала група російських шпигунів - ЗМІ
Група російських шпигунів, колаж ВВС

Джерело: "Європейська правда" із посиланям на The Telegraph

Деталі: За інформацією видання, близько 10 років усі троє мали зв'язок з квартирою на заході Лондона, неподалік від військової бази ВПС "Нортолт", якою регулярно користуються міністри та глави іноземних держав, а члени королівської сім'ї з неї відлітають за кордон.

Розслідування у цій справі триває, а двох інших осіб, які були заарештовані в той же час, поліція випустила під заставу.

Один із сусідів по вулиці Нортолт розповів журналістам, як один із підозрюваних, Бізер Джамбазов, стверджував, що працює на Інтерпол, і що він намагався встановити велику супутникову антену на боковій стороні будинку.

Інша сусідка також пригадала "незвичайний" інцидент із супутниковою тарілкою, сказавши: "точно пам'ятаю, що їхня тарілка була спрямована в інший, ніж у всіх інших, бік".

"Якось у нього був друг, і вони спробували встановити масивну тарілку на стіну. Але вона перекрила б світло в моїй квартирі, тож ми посперечалися, і цього не сталося", – уточнила вона.

Нагадаємо:

  • Обвинувачені були затримані ще в лютому і відтоді перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.
  • Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і проживали в заміських будинках. Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до Британії у 2009 році і три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу в РФ.
  • У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.
  • 41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборант в приватному медичному бізнесі.
  • Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з "культурою і нормами британського суспільства".
  • Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.
  • Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Теми: Велика БританіяРосіяшпигунствоЗбройні сили
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