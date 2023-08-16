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Возле военной базы в Британии жила группа российских шпионов - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 19:20
Возле военной базы в Британии жила группа российских шпионов - СМИ
Группа российских шпионов, коллаж ВВС

В Великобритании по подозрению в шпионаже на РФ задержали трех граждан Болгарии. Они проживали в квартире в 1,6 км от базы Королевских военно-воздушных сил.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: По информации издания, около 10 лет все трое имели связь с квартирой на западе Лондона, неподалеку от военной базы ВВС "Нортолт", которой регулярно пользуются министры и главы иностранных государств, а члены королевской семьи из нее улетают за границу.

Расследование по этому делу продолжается, а двух других лиц, которые были арестованы в то же время, полиция выпустила под залог.

Один из соседей по улице Нортолт рассказал журналистам, как один из подозреваемых, Бизер Джамбазов, утверждал, что работает на Интерпол, и что он пытался установить большую спутниковую антенну на боковой стороне дома.

Другая соседка также вспомнила "необычный" инцидент со спутниковой тарелкой, сказав: "точно помню, что их тарелка была направлена в другую, чем у всех остальных, сторону".

"Как-то у него был друг, и они попытались установить огромную тарелку на стену. Но она перекрыла бы свет в моей квартире, поэтому мы поссорились, и этого не произошло", – уточнила она.

Напомним:

  • Обвиняемые были задержаны еще в феврале и с тех пор находятся под стражей. Они могли работать на российские спецслужбы.
  • Все трое проживают в Великобритании уже много лет, работали на разных работах и проживали в загородных домах. В частности, 45-летний Орлин Русев переехал в Британию в 2009 году и три года работал на технических должностях в сфере финансовых услуг. Он имеет опыт ведения бизнеса в РФ.
  • В его профиле в сети LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой сигналов, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов. Он утверждает, что когда-то был советником болгарского министерства энергетики.
  • 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Джамбазов работал водителем в больнице, а на странице Ивановой в сети LinkedIn указано, что она лаборант в частном медицинском бизнесе.
  • Супруги, которые переехали в Великобританию около десяти лет назад, руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с "культурой и нормами британского общества".
  • Они также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии голосовать на национальных выборах за рубежом.
  • Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Темы: ВеликобританияРосcияшпионажВооруженные силы
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