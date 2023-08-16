Возле военной базы в Британии жила группа российских шпионов - СМИ

В Великобритании по подозрению в шпионаже на РФ задержали трех граждан Болгарии. Они проживали в квартире в 1,6 км от базы Королевских военно-воздушных сил.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: По информации издания, около 10 лет все трое имели связь с квартирой на западе Лондона, неподалеку от военной базы ВВС "Нортолт", которой регулярно пользуются министры и главы иностранных государств, а члены королевской семьи из нее улетают за границу.

Расследование по этому делу продолжается, а двух других лиц, которые были арестованы в то же время, полиция выпустила под залог.

Один из соседей по улице Нортолт рассказал журналистам, как один из подозреваемых, Бизер Джамбазов, утверждал, что работает на Интерпол, и что он пытался установить большую спутниковую антенну на боковой стороне дома.

Другая соседка также вспомнила "необычный" инцидент со спутниковой тарелкой, сказав: "точно помню, что их тарелка была направлена в другую, чем у всех остальных, сторону".

"Как-то у него был друг, и они попытались установить огромную тарелку на стену. Но она перекрыла бы свет в моей квартире, поэтому мы поссорились, и этого не произошло", – уточнила она.

Напомним: