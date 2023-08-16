ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби; за добу на фронті було 15 боєзіткнень з ворогом.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 16 серпня

Дослівно Генштаб: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.



Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.



На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Тимоновичі, Блешню Чернігівської області; Шалигине, Попівку, Миропілля Сумської області та Одноробівку, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.



На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області, били з артилерії та мінометів по Вільшаній, Петропавлівціа, Чернещині Харківської області.



На Лиманському напрямку росіяни обстріляли з артилерії близько 20 населених пунктів. Серед них, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.



На Бахмутському напрямку російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них − Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку українські захисники під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Росіяни завдали авіаудару в районі Новомихайлівки Донецької області, з артилерії били по 10 населених пунктах. Зокрема, по Красногорівці, Мар’їнці, Новомихайлівці, Костянтинівці, Катеринівці та Кураховому Донецької області.



На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Урожайного та Благодатного Донецької області, гатив з артилерії по Водяному, Богоявленці, Вугледару, Пречистівці, Великій Новосілці, Благодатному та Урожайному Донецької області.



На Запорізькому напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Гуляйпілське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.



На Херсонському напрямку росіяни били з артилерії по Хрещенівці, Новодмитрівці, Миколаївці, Садовому, Зеленівці Херсонської області та по місту Херсон.



Також повідомляється, що окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, у період з 15 по 26 серпня встановили заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Також загарбники проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірку телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.