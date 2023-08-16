ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы; за сутки на фронте было 15 боестолкновений с врагом.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 16 августа

Дословно Генштаб: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли из минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов: Тимоновичи, Блешню Черниговской области; Шалигино, Поповку, Мирополье Сумской области и Одноробовку, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области, били из артиллерии и минометов по Ольшаной, Петропавловке, Чернещине Харьковской области.

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На Лиманском направлении россияне обстреляли из артиллерии около 20 населенных пунктов. Среди них, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них − Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам россиян подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Россияне нанесли авиаудар в районе Новомихайловки Донецкой области, из артиллерии били по 10 населенным пунктам. В частности, по Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Константиновке, Катериновке и Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области, бил из артиллерии по Водяному, Богоявленке, Угледару, Пречистовке, Большой Новоселке, Благодатному и Урожайному Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Чаривне, Гуляйпольское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне били из артиллерии по Крещеновке, Новодмитровке, Николаевке, Садовому, Зеленовке Херсонской области и по городу Херсон.

Также сообщается, что оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, в период с 15 по 26 августа установили запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Также захватчики проводят массовые обыски жилых помещений и проверку телефонов. Основное внимание уделяют жителям, которые имеют сим-карты украинских операторов.