Зеленський провів ставку: говорили про фронт, дрони і боєприпаси

Президент Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача 16 серпня, на якій обговорили питання фронту, оборони, дронів та боєприпасів.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно".

Деталі: Він додав, що командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках. З головкомом та Міноборони була розмова про боєприпаси, а з віцепремʼєр-міністром Федоровим та Держспецзвʼязоком – про дрони і загалом про технологічні можливості України.

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Зеленський додав, що також провів тривалу нараду щодо міжнародної активності України, щодо нових пакетів оборони і нових політичних рішень заради України і українців.

"Цей серпень має бути урожайним для України – це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного й кожної, хто працює заради успіху України", − підсумував президент.