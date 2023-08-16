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Зеленский провел ставку: говорили о фронте, дронах и боеприпасах

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 20:33
Зеленский провел ставку: говорили о фронте, дронах и боеприпасах
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего 16 августа, на которой обсудили вопросы фронта, обороны, дронов и боеприпасов.

Источник: президент во время вечернего видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонные вопросы, которые важны стратегически".

Детали: Он добавил, что командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях.

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С главкомом и Минобороны был разговор о боеприпасах, а с вице-премьер-министром Федоровым и Госспецсвязью − о дронах и вообще о технологических возможностях Украины.

Зеленский добавил, что также провел длительное совещание относительно международной активности Украины, новых пакетов обороны и новых политических решений ради Украины и украинцев.

"Этот август должен быть урожайным для Украины − это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждой, кто работает ради успеха Украины", − подытожил президент.

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Темы: Зеленскийставкавойнабеспилотники
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