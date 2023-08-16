Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перше цивільне судно увечері 16 серпня пройшло через новий український гуманітарний коридор і рухається в напрямку Босфору.

Джерело: президент у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору".

Деталі: Він нагадав, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору, а та "вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій".

"Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин", − наголосив Зеленський.

Що було раніше: Вранці 16 серпня віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

Це судно перебувало в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. На його борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

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