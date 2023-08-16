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Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
Фото из Facebook Александра Кубракова

Президент Владимир Зеленский сообщил, что первое гражданское судно вечером 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор и движется в направлении Босфора.

Источник: президент в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор".

Детали: Он напомнил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора, а та "в очередной раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции".

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"Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания − фундаментальные принципы международных отношений", − подчеркнул Зеленский.

Что было раньше: Утром 16 августа вице-премьер по восстановлению − министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины. 

Это судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года. На его борту − более 30 тыс тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

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Предыстория:

  • В результате вражеской атаки в Одесской области ночью 16 августа пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.

  • Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. 

  • Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Темы: Зеленскийпорты
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