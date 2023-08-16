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До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 22:55
До декларації G7 про гарантії безпеки Україні долучиться ще одна країна
Прапор Болгарії. Фото з сайту pixabay.com

Болгарський уряд прийняв рішення про приєднання Болгарії до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні на засіданні 16 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні уряду Болгарії

Деталі: Уряд підкреслив, що Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

Дослівно з повідомлення: "Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України".

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Деталі: Міністерство закордонних справ Болгарії отримало доручення проінформувати про ухвалене рішення.

Передісторія:

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

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Теми: БолгаріяУкраїнаG7
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