До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна

Болгарський уряд прийняв рішення про приєднання Болгарії до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні на засіданні 16 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні уряду Болгарії

Деталі: Уряд підкреслив, що Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

Дослівно з повідомлення: "Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України".

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Деталі: Міністерство закордонних справ Болгарії отримало доручення проінформувати про ухвалене рішення.

Передісторія:

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Окрім Болгарії, до декларації вже приєднались 15 держав. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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