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К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 22:55
К декларации G7 о гарантиях безопасности Украине присоединится еще одна страна
Флаг Болгарии. Фото с сайта pixabay.com

Болгарское правительство приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран "Группы семи" по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине на заседании 16 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении правительства Болгарии

Детали: Правительство подчеркнуло, что Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

Дословно из сообщения: "В соответствии с этой последовательной политикой, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины".

Детали: Министерство иностранных дел Болгарии получило поручение проинформировать о принятом решении.

Предыстория:

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут

Северная Македония присоединилась к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины

Темы: БолгарияУкраинаG7
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