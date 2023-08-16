К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна

Болгарское правительство приняло решение о присоединении Болгарии к декларации стран "Группы семи" по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине на заседании 16 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении правительства Болгарии

Детали: Правительство подчеркнуло, что Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

Дословно из сообщения: "В соответствии с этой последовательной политикой, Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины".

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Детали: Министерство иностранных дел Болгарии получило поручение проинформировать о принятом решении.

Предыстория:

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Кроме Болгарии, к декларации уже присоединились 15 государств. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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