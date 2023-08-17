Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів

Протягом 16 серпня російські окупанти здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 244 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

У Миропільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (43 вибухи).

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У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (37 вибухів), внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.

По Білопільській громаді здійснено гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріли.

На територію Шалигинської громади ворог скинув 27 мін.

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У Юнаківській громаді був гранатометний обстріл (20 вибухів).

Миколаївську сільську громаду ворог обстріляв з танку (15 вибухів).