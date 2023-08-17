Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 00:12
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 16 серпня російські окупанти здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 244 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

У Миропільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (43 вибухи).

Реклама:

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (37 вибухів), внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.

По Білопільській громаді здійснено гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріли.

На територію Шалигинської громади ворог скинув 27 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Юнаківській громаді був гранатометний обстріл (20 вибухів).

Миколаївську сільську громаду ворог обстріляв з танку (15 вибухів).

Теми: обстрілСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
обстріл
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
18-річний хлопець загинув через російські обстріли на Дніпропетровщині
Росіяни знову обстріляли Херсонщину: є загиблий
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: