Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано майже 250 вибухів
Протягом 16 серпня російські окупанти здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 244 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
У Миропільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (43 вибухи).
У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (37 вибухів), внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.
По Білопільській громаді здійснено гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріли.
На територію Шалигинської громади ворог скинув 27 мін.
У Юнаківській громаді був гранатометний обстріл (20 вибухів).
Миколаївську сільську громаду ворог обстріляв з танку (15 вибухів).