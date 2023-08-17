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Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 250 взрывов

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 00:12
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 250 взрывов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 16 августа российские оккупанты совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 244 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (49 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

В Миропольской громаде зафиксирован минометный обстрел (43 взрыва).

В Середино-Будской громаде был минометный обстрел (37 взрывов), в результате одного из обстрелов была убита лошадь.

По Белопольской громаде осуществлен гранатометный (34 взрыва) и минометный (27 взрывов) обстрелы.

На территорию Шалигинской громады враг сбросил 27 мин.

В Юнаковской громаде был гранатометный обстрел (20 взрывов).

Николаевскую сельскую громаду враг обстрелял из танка (15 взрывов).

Темы: обстрелСумская область
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