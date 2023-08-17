Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 250 взрывов
В течение 16 августа российские оккупанты совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 244 взрывов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов (49 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
В Миропольской громаде зафиксирован минометный обстрел (43 взрыва).
В Середино-Будской громаде был минометный обстрел (37 взрывов), в результате одного из обстрелов была убита лошадь.
По Белопольской громаде осуществлен гранатометный (34 взрыва) и минометный (27 взрывов) обстрелы.
На территорию Шалигинской громады враг сбросил 27 мин.
В Юнаковской громаде был гранатометный обстрел (20 взрывов).
Николаевскую сельскую громаду враг обстрелял из танка (15 взрывов).