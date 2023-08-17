На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 265 осіб – Тарнавський
Четвер, 17 серпня 2023, 02:22
Протягом 16 серпня російські окупанти втратили на Таврійському напрямку 265 військовослужбовців, 3 танки та 4 артилерійські системи і міномети.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі – 95, поранені – 159, полонені – 11).
Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійські системи і міномети, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки".
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Деталі: Також, за словами Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 1393 вогневих завдань.
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