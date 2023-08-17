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На Таврическом направлении потери врага за сутки составили 265 человек – Тарнавский

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 02:22
На Таврическом направлении потери врага за сутки составили 265 человек – Тарнавский
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 16 августа российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении 265 военнослужащих, 3 танка и 4 артиллерийские системы и минометы.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11).

Уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 4 артиллерийские системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники".

Детали: Также, по словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1393 огневых задач.

Темы: войнаВооруженные силы
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