На Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь на території цивільного будинку – Генштаб

Через велику кількість поранених в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники встановили польовий шпиталь на території цивільного будинку.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

В населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів".

Нагадаємо: Через брак госпіталів росіяни використовують на окупованих територіях Запорізької області цивільні медичні заклади.