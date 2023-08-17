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На Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь на території цивільного будинку – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 07:07
На Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь на території цивільного будинку – Генштаб
ПОРАНЕНИЙ ОКУПАНТ. ФОТО REUTERS

Через велику кількість поранених в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники встановили польовий шпиталь на території цивільного будинку.  

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

В населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів".

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Нагадаємо: Через брак госпіталів росіяни використовують на окупованих територіях Запорізької області цивільні медичні заклади.

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Теми: Запорізька областьокупація
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