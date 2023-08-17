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На Запорожье россияне обустроили госпиталь на территории гражданского дома – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 07:07
На Запорожье россияне обустроили госпиталь на территории гражданского дома – Генштаб
РАНЕНЫЙ ОККУПАНТ. ФОТО REUTERS

Из-за большого количества раненых в населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские захватчики установили полевой госпиталь на территории гражданского дома. 

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых оккупантов".

Напомним: Из-за нехватки госпиталей россияне используют на оккупированных территориях Запорожской области гражданские медицинские учреждения.

Темы: Запорожская областьоккупация
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