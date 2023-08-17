Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье россияне обустроили госпиталь на территории гражданского дома – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 07:07
На Запорожье россияне обустроили госпиталь на территории гражданского дома – Генштаб
РАНЕНЫЙ ОККУПАНТ. ФОТО REUTERS

Из-за большого количества раненых в населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские захватчики установили полевой госпиталь на территории гражданского дома. 

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых оккупантов".

Реклама:

Напомним: Из-за нехватки госпиталей россияне используют на оккупированных территориях Запорожской области гражданские медицинские учреждения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаЗащитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб

Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Все новости...
Запорожская область
Нескольким областям угрожали вражеские ракеты - Воздушные силы
Одесская, Херсонская и Запорожская области подверглись интенсивным атакам россиян 
Россия ищет возможности, чтобы удержать плацдармы на левом берегу под Херсоном − Британская разведка
Последние новости
10:22
В Минздраве рассказали, как сформировать здоровые пищевые привычки у школьников
10:07
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
09:54
OpenAI выпустил версию ChatGPT для большого бизнеса
09:35
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
09:29
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
09:05
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
08:40
картаЗащитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
08:17
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
07:55
Крупнейший аэропорт Лондона будет работать с перебоями после сбоя в системе контроля движения
07:45
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
Все новости...
Реклама: