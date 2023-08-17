Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники просуваються на південь від звільненого Урожайного – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 17 серпня 2023, 09:32
Захисники просуваються на південь від звільненого Урожайного – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.

Джерело: ГенштабMilitary Media Center

Пряма мова: "У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: У Генштабі зазначають, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Реклама:

Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

 
мапа deepstatemap 17 серпня

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої.

Нагадаємо: 

  • 16 серпня стало відомо, що українські захисники звільнили Урожайне, що в Донецькій області. Про успіх біля Урожайного в Міноборони повідомляли кілька днів поспіль.
  • Раніше військові звільнили Старомайорське.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали

фотоУ Києві прощаються із льотчиком "Джусом"

У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ

інфографікаЗа пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну

Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР

Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW

Усі новини...
Другий російський Ка-52 збили за ранок
Росіяни будують нову лінію оборони в напрямку Нікольського − Андрющенко
Зеленський провів нараду: готують ППО та енергетику до зими, заслухав розвідку
У Києві затримали шпигуна РФ, який вже шукав ППО біля енергооб'єктів
Останні новини
13:09
Жумаділов хоче зробити з Агенції при Міноборони ключового оператора забезпечення армії
12:56
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
12:56
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
12:47
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
12:46
інфографікаПрограмою "єОселя" скористались ще 135 сімей: хто найчастіше бере іпотечні кредити
12:39
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
12:30
Війна суттєво змінила сприйняття українців щодо ефективності влади та бачення майбутнього
12:28
фотоУ Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
12:20
В Україні попри війну зменшилася кількість громадян, які оцінюють стан економіки негативно
12:18
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Усі новини...
Реклама: