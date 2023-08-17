Захисники просуваються на південь від звільненого Урожайного – Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.

Джерело: Генштаб, Military Media Center

Пряма мова: "У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: У Генштабі зазначають, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

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Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої.

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