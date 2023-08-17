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Захисники просуваються на південь від звільненого Урожайного – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 17 серпня 2023, 09:32
Захисники просуваються на південь від звільненого Урожайного – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні Урожайного в Донецькій області.

Джерело: ГенштабMilitary Media Center

Пряма мова: "У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: У Генштабі зазначають, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

 
мапа deepstatemap 17 серпня

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівка Донецької області. Тут тривають важкі бої.

Нагадаємо: 

  • 16 серпня стало відомо, що українські захисники звільнили Урожайне, що в Донецькій області. Про успіх біля Урожайного в Міноборони повідомляли кілька днів поспіль.
  • Раніше військові звільнили Старомайорське.

Теми: Генштабвійна
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