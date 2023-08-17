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Защитники продвигаются на юг от освобожденного Урожайного – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 17 августа 2023, 09:32
Защитники продвигаются на юг от освобожденного Урожайного – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска имели успех южнее освобожденного накануне Урожайного в Донецкой области.

Источник: Генштаб, Military Media Center

Прямая речь: "В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: В Генштабе отмечают, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки.

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Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

 
карта deepstatemap 17 августа

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и на северном фланге Бахмутского направлений.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановка Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.

Напомним:

  • 16 августа стало известно, что украинские защитники освободили Урожайное, что в Донецкой области. Об успехе возле Урожайного в Минобороны сообщали несколько дней подряд.
  • Ранее военные освободили Старомайорское.

Темы: Генштабвойна
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