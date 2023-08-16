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ЗСУ звільнили Урожайне − Маляр підтвердила офіційно

Альона Мазуренко Середа, 16 серпня 2023, 08:10
ЗСУ звільнили Урожайне − Маляр підтвердила офіційно
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне, що в Донецькій області.

Джерело: Маляр в Telegram, Military Media Center, Генштаб

Пряма мова: "Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах.

Наступальні дії тривають".

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Деталі: Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За словами Ковальова, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У Генштаб додали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої.

ВІДЕО ДНЯ

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки в районі південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки.

Про успіх біля Урожайного в Міноборони повідомляли кілька днів поспіль.

Раніше військові звільнили Старомайорське.

Нагадаємо: 

  • 14 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.
  • Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
  • 15 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх і напрямку Урожайного і закріплюються там на досягнутих рубежах.

Теми: війнаЗбройні силидеокупація
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