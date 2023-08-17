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Другий російський Ка-52 збили за ранок

Ірина БалачукЧетвер, 17 серпня 2023, 09:37
Другий російський Ка-52 збили за ранок
Російські Ка-52. Фото ТАСС

Воїни 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 у Запорізькій області вранці 17 серпня − таким чином цього ранку оборонці України знищили уже два російські "алігатори".

Джерело: 47 ОМБр у Facebook

Дослівно 47 ОМБр: "Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольоту Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі".

Деталі: Ворожий "алігатор" помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40 ранку. Вертоліт збили одним пуском з ПЗРК.

Повідомляється, що на рахунку бійців 47 бригади – це вже 8-ий "назавжди приземлений Ка-52", вартість якого сягає $16 млн.

Передісторія:

Теми: РосіяавіаЗапорізька область
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