Второй российский Ка-52 сбили за утро

Воины 47 отдельной механизированной бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области утром 17 августа − таким образом этим утром защитники Украины уничтожили уже два российских "аллигатора".

Источник: 47 ОМБр в Facebook

Дословно 47 ОМБр: "Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Роботино, что на Запорожье".

Детали: Вражеский "аллигатор" заметила огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона около 07:40 утра. Вертолет сбили одним пуском из ПЗРК.

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Сообщается, что на счету бойцов 47 бригады − это уже 8-й "навсегда приземленный Ка-52", стоимость которого достигает $16 млн.

Предыстория:

Ранее командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что защитники Украины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении утром 17 августа.