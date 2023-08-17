Вранці захисники збили російський Ка-52

Оборонці України знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 вранці 17 серпня.

Джерело: командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!"

Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив в ефірі марафону новин, що це сталося близько 6 години ранку.

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