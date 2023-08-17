Вранці захисники збили російський Ка-52
Четвер, 17 серпня 2023, 08:24
Оборонці України знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 вранці 17 серпня.
Джерело: командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!"
Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив в ефірі марафону новин, що це сталося близько 6 години ранку.
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Передісторія:
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ уже знищили 314 ворожих гелікоптерів.