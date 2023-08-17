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У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру

Олена РощінаЧетвер, 17 серпня 2023, 12:33
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Блогерка провокувала сутички під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, фото СБУ

У Києві оголошено підозру жінці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії, провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі.

Джерело: Служба безпеки України, Київська обласна прокуратура

Деталі: СБУ зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть.

Правоохоронці не називають імені фігурантки, але йдеться про вірянку УПЦ МП Вікторію Кохановську з Кам'янця-Подільського, яка стала відома через скандальну поведінку в Києво-Печерській лаврі навесні (спершу в новині жінку було помилково названо киянкою).

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Жінка брала активну участь у протестах проти виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської Лаври, а також переходу УПЦ МП до Православної церкви України. 

Фігурантка брала участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

Тоді вона вела стріми в соцмережах, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців, зазначає СБУ.

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Киянка підбурювала до провокацій на території Києво-Печерської лаври
Фото Київської обласної прокуратури

Крім того, на власній сторінці у Facebook фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території України і намагалася дискредитувати українських захисників.

У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності жінки на користь країни-агресора.

 
Жінка вважала війну "громадянським конфліктом"
Фото Київської обласної прокуратури

Під час обшуку за місцем проживання блогерки в Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

 
Прихильниця УПЦ МП вважала, що Росія захопить усю Україну
Фото Київської обласної прокуратури

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 

Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Теми: КиївУПЦ МПрелігіяСБУ
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