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В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение

Елена РощинаЧетверг, 17 августа 2023, 12:33
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Блогерша провоцировала столкновения во время массовых акций в Киево-Печерской лавре, фото СБУ

В Киеве объявлено подозрение женщине, которая публично отрицала вооруженную агрессию России, провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.

Источник: Служба безопасности Украины, Киевская областная прокуратура

Детали: СБУ собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть.

Правоохранители не называют имени фигурантки, но речь идет о верующей УПЦ МП Виктории Кохановской из Каменца-Подольского, которая стала известна из-за скандального поведения в Киево-Печерской лавре весной (сначала в новости женщина была ошибочно названа киевлянкой).

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Женщина принимала активное участие в протестах против выселения УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры, а также перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины. 

Фигурантка участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года.

Тогда она вела стримы в соцсетях, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев, отмечает СБУ.

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Киевлянка подстрекала к провокациям на территории Киево-Печерской лавры
Фото Киевской областной прокуратуры

Кроме того, на собственной странице в Facebook фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории Украины и пыталась дискредитировать украинских защитников.

В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, которые подавали искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности женщины в пользу страны-агрессора.

 
Женщина считала войну "гражданским конфликтом"
Фото Киевской областной прокуратуры

Во время обыска по месту жительства блогерши в Киеве обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрании ей меры пресечения.

 
Сторонница УПЦ МП считала, что Россия захватит всю Украину
Фото Киевской областной прокуратуры

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. 

Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры

Темы: КиевУПЦ МПрелигияСБУ
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