Стефанішина впевнена, що переговори про членство України в ЄС почнуться до кінця року

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Джерело: Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС" у Києві, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "В жовтні ми не почуємо, шо всі 7 вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки".

Деталі: Водночас, Стефанішина запевняє, що до жовтня Україна прийме "всі узгоджені законодавчі та інститутційні зміни".

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Віцепрем'єрка зазначила, що під час виконання деяких реформ "у нас виникають нові задачі, наприклад – повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання – щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів – ред.)", – сказала вона.

Стефанішина переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

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Віцепрем’єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене.

Вона вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".

Цьому передувало: Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

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