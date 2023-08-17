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Стефанішина впевнена, що переговори про членство України в ЄС почнуться до кінця року

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 14:19
Стефанішина впевнена, що переговори про членство України в ЄС почнуться до кінця року
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, фото AFP via Getty Images

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Джерело: Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС" у Києві, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "В жовтні ми не почуємо, шо всі 7 вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки".

Деталі: Водночас, Стефанішина запевняє, що до жовтня Україна прийме "всі узгоджені законодавчі та інститутційні зміни".

Віцепрем'єрка зазначила, що під час виконання деяких реформ "у нас виникають нові задачі, наприклад – повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання – щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів – ред.)", – сказала вона.

Стефанішина переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

Віцепрем’єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене. 

Вона вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".

Цьому передувало: Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Читайте також: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році

Теми: євроінтеграціяреформи
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