Стефанишина уверена, что переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Источник: Ольга Стефанишина во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС" в Киеве, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "В октябре мы не услышим, что все 7 требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы".

Детали: В то же время, Стефанишина уверяет, что до октября Украина примет "все согласованные законодательные и институциональные изменения".

Вице-премьер отметила, что во время выполнения некоторых реформ "у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы".

"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров – ред.)", – сказала она.

Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о восстановлении публичного электронного декларирования.

Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято.

Она считает декабрь "последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров".

Этому предшестовало: В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет цель помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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