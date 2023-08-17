Росіяни вивезли ще 450 дітей з тимчасово окупованих територій – ЦНС

Окупанти продовжують політику вивезення українських дітей до Росії з подальшим їх асимілюванням.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: За даними підпілля, за останній період окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля аби агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова. Крім того, ворог вивозить дітей до дитячих таборів на "оздоровлення". Зокрема 200 дітей з Довжанська до Анапи, 200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини, та 50 дітей з тимчасово окупованої території Запорізької області).

В таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України, наголошують у ЦНС.