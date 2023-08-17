Россияне вывезли еще 450 детей с временно оккупированных территорий – ЦНС

Оккупанты продолжают политику вывоза украинских детей в Россию с последующим их ассимилированием.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: По данным подполья, за последний период оккупанты вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать их поступать в местный университет им. Кроме того, враг вывозит детей в детские лагеря на "оздоровление". В частности 200 детей из Должанска в Анапу, 200 детей в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонщины, и 50 детей с временно оккупированной территории Запорожской области).

В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину, отмечают в ЦНС.

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