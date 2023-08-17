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Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані

Євген КізіловЧетвер, 17 серпня 2023, 15:58
Сайт російського телеканалу пропаганди Царьград заблокували в Казахстані
Власник телеканалу "Царьград" Костянтин Малофєєв, фото ТАСС

У Казахстані заблокували інтернет-сайт російського телеканалу "Царьград", відомого своїм пропагандистським контентом.

Джерело: "Сибирь.Реалии"

Деталі: Повідомляється, що перед цим влада країни винесла чотири попередження про пропаганду екстремізму на адресу каналу, пов'язаного з російським олігархом Костянтином Малофєєвим.

Перший припис канал отримав ще в січні 2021 року за матеріал із назвою "У Казахстані хочуть поставити росіян на коліна?".

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Решту три попередження "Царьграду" винесли 31 травня 2023 року – за текст із заголовком "Казахські націоналісти тероризують російських жінок" і новину, в якій стосовно жителя Казахстану використовують образливе слово "мамбет".

 

Довідка: За інформацією The Moscow Times, власник телеканалу Малофєєв відкрито заявляє про підтримку розпочатої Путіним війни в Україні. З 2014 року олігарх перебуває під санкціями США, ЄС і Канади.

Теми: КазахстанРосіятелебаченняпропаганда
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